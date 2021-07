Premier trailer pour La Famille Addams : Panique au Manoir

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Et la chose ?

La célèbre famille revient, après son premier jeu sur consoles il y a 20 ans, avec un nouveau jeu de plateformes et d'aventure. Il sortirasur Nintendo Switch et Playstation, ainsi qu’en version numérique sur Xbox et PC.Ce premier trailer montre les différents niveaux que devront défier les joueurs, à savoir : la cuisine macabre, le cimetière effrayant, le mélodieux salon de musique, ainsi que le préféré de Mercredi, le laboratoire. Ce trailer donne également un aperçu des graphismes et de la variété des mini-jeux disponibles à la sortie du jeu.