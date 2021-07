Trigger Witch est disponible !

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 11:10:00 par Julia Bourdin

Hocus Pocus Pistoletus

, publié par Eastasiasoft Limited et développé par Rainbite est sorti sur Xbox One, PS4 et Switch ! Les versions PS5 et Xbox Series sont toujours en développement et sortiront normalement durant le dernier quart de l’année…Pour rappel, Trigger Witch est un jeu d’action-aventure en 2D très stylisé qui nous transporte dans un monde ouvert où la magie est datée et souvent remplacée par les armes à feu. Les joueurs incarnent Collette, qui s’apprêtait à rentrer à l’Université de la Sorcellerie et de la Gâchette, mais dont la vie a été chamboulée après l’invasion de son royaume par un homme mystérieux… Elle décide alors de prendre les armes et de ramener par la force la paix.Ca a l’air très rigolo et décalé, surtout qu’il est possible d’y jouer à plusieurs en coop locale, alors allons y jeter un œil !