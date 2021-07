Chernobylite est arrivé !

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Here we go again

est dès à présent disponible sur PC (Steam, GOG et Epic Games Store) à 29,99 € avec une réduction de 10 % pendant 7 jours, on le retrouve également sur PS4 et Xbox One (compatibles PS5 et Xbox Series).Il s'agit d'un jeu d'exploration et d'horreur, dans lequel vous allez incarner un stalker du nom d'Igor. C'est un physicien et ancien employé de la centrale de Tchernobyl. Aujourd'hui, il est de retour à Pripyat pour enquêter sur la disparition mystérieuse de sa fiancée, il y a 30 ans de cela.Les stalkers sont des aventuriers habitués à la survie en milieu très hostile et très radioactif. Mutants et votre propre dégénérescence mentale ne seront que quelques-unes des épreuves qui vous attendent.