Glitchpunk : on connait la première ville de l’early access !

Publié le Jeudi 29 juillet 2021 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Des gangs, beaucoup de gangs.

Pour rappel, développé par Dark Lord et édité par Daedalic Entertainment, Glitchpunk lancera son early access le 11 août. Il s’agit d’un jeu d’action cyberpunk en vue du dessus dans lequel on vous propose de vous battre, de conduire, de voler ou encore de vous infiltrer, le jeu étant inspiré de GTA 2.Dans Glitchpunk, vous incarnez un androïde, porteur d’un “glitch”, qui va à l'encontre de sa propre programmation et défie les gouvernements tyranniques et les mégacorporations dans un futur proche dystopique.La première ville qui seraest New Baltia, suivie d'Outpost Texas 3 ou 4 semaines après le début de l’accès anticipé. Si celle-ci était censée être disponible dès le début de l’accès anticipé, Dark Lord a estimé que du travail était encore nécessaire. Chaque ville possède ses propres gangs et personnages tout en poursuivant l'histoire du protagoniste. Et, en moyenne, une ville devrait ajouter 4 à 6 heures de jeu...