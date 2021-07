- DariusBurst Another Chronicle EX+ est disponible

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Il est frais mon vaisseau-poisson !

Taito et ININ Games annoncent la sortie de, un remaster de DariusBurst AC en 3D et amélioré. Le shoot’em up est dès à présent disponible sur Nintendo Switch et PS4 en Europe et Amérique du Nord uniquement.Dans ce jeu, au cœur d’un univers unique à l’aspect océanique, les joueurs (jusqu’à 4 en coop locale) devront apprendre à se servir des canons multifonctions du vaisseau, car le combat sera féroce et il faudra faire preuve d’un peu de tactique, notamment contre les boss.Le jeu propose 4 modes de jeu et des événements exclusifs à cette version, une grande rejouabilité grâce à des niveaux à plusieurs branches, une quarantaine de boss, mais aussi le Burst Beam, une arme surpuissante dont il faudra se servir avec parcimonie et stratégie.Bref, un shoot’em up classique à souhait qui ravira sûrement le cœur des fans du genre.