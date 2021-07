Mortal Kombat 11, plus de 12 millions de copies vendues !

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Comme quoi la violence plaît

Warner Bros. Games a annoncé que, le dernier jeu de la franchise de NetherRealm Studios, a vendu plus de 12 millions d'unités dans le monde, en faisant le Mortal Kombat le plus vendu à ce jour.Depuis le lancement original du jeu Mortal Kombat en 1992, la franchise Mortal Kombat a vendu plus de 73 millions d’unités.De plus, Mortal Kombat Mobile a accumulé 138 millions d'installations, avec des millions de personnes jouant à Mortal Kombat chaque jour.Bravo Mortal Kombat !