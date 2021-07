- Une bande-annonce pour SOS Fantômes : l’Héritage

Publié le Mercredi 28 juillet 2021 à 10:10:00 par Julia Bourdin

Plein de mini-bibendums chamallow

Réalisé par Jason Reitman,, se déroule une trentaine d’années après le 2ème volet et raconte l’histoire d’une mère célibataire et ses deux enfants, Phoebe et Trevor. Ces derniers viennent d’emménager dans la vieille maison de leur grand-père dont ils ont hérité. Mais alors que beaucoup de phénomènes étranges ont lieu dans la petite ville alentour, ils découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et ce que leur grand-père leur a légué.Bon au moins, les deux enfants, les fantômes ça ne devrait pas trop les faire flipper plus que ça, l’actrice de Phoebe, Mckenna Grace, ayant joué dans The Haunting of Hill House et celui de Trevor, Finn Wolfhard, étant également le personnage principal de la série Stranger Things et Ca (Chapitre I).Il est prévu cette année, et ce sera sûrement moins pire que celui avec les femmes.