(TEST) The Great Ace Attorney Chronicles (PC/PS4/Nintendo Switch)

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Elémentaire mon cher Wilson

Saluuut,Etant moi-même une grande fan d'Ace Attorney, je dois avouer que voir l'arrivée après tant d'attente de la duologie Great Ace Attorney sur nos consoles actuelles (c'est-à-dire Switch, PC et PS4) fait très très plaisir. Adieu les émulateurs cassés pour compenser la 3DS qui nous lâche et bonjour à cette nouvelle version.Pour ceux qui se demandent pourquoi Phoenix est si jeune si l'image, c'est que ce n'est pas Phoenix, mais son ancêtre Ryunosuke qu'on incarne tout au long de ces aventures. De plus, les amateurs de Sir Conan Doyle pourront se réjouir du petit clin d'oeil de Capcom à leur détective favori.En bref, les joueurs hors Japon pourront enfin tenir le petit dernier de la saga Ace Attorney entre les mains, et ça, ça fait du bien.Je vous laisse découvrir le test de Vincent, garanti sans spoil (j'ai vérifié moi-même).