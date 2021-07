Hell Let Loose sort aujourd'hui en version finale sur PC !

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 11:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un enfer grandeur nature







Choisissez l'un des 14 rôles jouables au sein des types d'unités d'infanterie, de reconnaissance et de blindés, chacun équipé d'armes, de véhicules et d'équipements différents, et partez à l'assaut des champs de batailles.



Hell Let Loose se concentre surtout sur le travail d'équipe qui est au cœur du gameplay. La communication avec les alliés est essentielle. Sous la direction d'officiers et de leur commandant, les joueurs travaillent ensemble pour prendre des cibles stratégiques sur le champ de bataille et dominer l'opposition jusqu'à la victoire... Si vous y arrivez.

est maintenant disponible sur PC et le sera plus tard sur PS5 et Xbox Series.Il propose des affrontements de 100 joueurs face à face, 50 par équipe, sur des cartes inspirées des vrais décors d'époque et basées sur des images de reconnaissance et des données satellites réelles comme Kursk, Stalingrad, Utah Beach, Omaha Beach, Carentan, Foy ou Sainte-Mère-Eglise qui sont quelques-unes des cartes proposées.