Le nouveau trailer gameplay de Apex Legends : Emergence est lÃ 

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

A voir





La future saison contient notamment la nouvelle légende, la nouvelle mitrailleuse Rampage, mise à jour pour la carte Bord du Monde, arènes avec classement et de nouvelles zones à conquérir.

Apex Legends "", verra sa nouvelle saison disponible dans le monde entier à compter dusur PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X|S, Nintendo Switch, et PC via Origin et Steam.Un trailer de lancement d'Émergence nous est proposé présentant du gameplay.