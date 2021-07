PlayStation VR : Winds & Leaves sort aujourdâ€™hui

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 10:20:00 par Julia Bourdin

La maitrise de l’arcane secrète du jardinier

Développé par Trebuchet,vous propose d’embrasser votre jardinier intérieur afin de sauver votre monde de la désolation, un arbre après l’autre.Vous devrez voyager à travers les steppes pour découvrir des ruines d’un temps ancien. A vous de mettre à jour leurs secrets afin de débloquer du nouvel équipement et des graines de variétés oubliées.Il vous faudra également découvrir les différents biomes, les différents climats afin de faire pousser vos plantes dans les meilleures conditions et faire pousser votre propre forêt…Trebuchet promet enfin une expérience VR complète avec une belle bande-son et de l’immersion à foison.Bref, si j’avais un casque PlayStation VR, je foncerais acheter ou du moins tester ce jeu. C’est vraiment le genre d’expériences calmes qui me plait. En plus, j’aime énormément les plantes, même si dans la vie, je dois me contenter de plantes sans fleur en raison d’allergies. J’ai hâte de voir ce que cela va donner...