Le film C’est la Vie dévoile des extraits

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

La vie, la vie, la vie, il était une fois la vieeee

est un film réalisé par Julien Rambaldi et sort mercredi au cinéma.Le film raconte le dernier jour avant la retraite de Dominique, une sage-femme au caractère bien trempée, qui est forcée de coopérer avec un obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir accompagner cinq femmes à accoucher qui s’en souviendront toute leur vie…Bon, c’est typiquement le genre de comédie française que je ne peux pas voir en peinture et dont j’ai l’impression que les pitchs sont fait avec un générateur de mots aléatoires... Le public sera sûrement au rendez-vous et cela vous intéresse peut-être, mais c’est bien l’un des derniers trucs qui me tenterait si je m’approchais d’un cinéma dans les jours à venir.