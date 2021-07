AWAY, le jeu d’aventure inspiré des documentaires animaliers, dévoile 13 minutes de gameplay

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

est un jeu d’aventure narratif sur la vie d’un planeur de sucre inspiré par les documentaires animaliers. Il est actuellement prévu sur PC, Xbox One, PS4 et PS5 dans le courant de l’été.Pour rappel, dansvous commencez votre documentaire personnel où vous devrez planer à travers la forêt, éviter les prédateurs et chasser vos proies tandis qu’un narrateur décrit vos mouvements. L’histoire vous invite dans une quête pour sauver votre famille qui vous conduira à explorer la jungle très dense et les ruines d’une civilisation humaine disparue. Il vous faudra résoudre des puzzles environnementaux en naviguant entre les arbres en plus d’assurer votre survie.La vidéo offre un aperçu du mode photo, du gameplay de deux autres animaux jouables (un lézard et une mante religieuse), une mission de nuit du planeur complète et un combat de boss, un serpent.Et il y a l’air d’y avoir beaucoup de bonnes choses, on a vraiment l’impression d’être un tout petit animal de la forêt et que des choses qui s’avèrent anodines pour nous, comme un lézard ou une libellule, peuvent s’avérer importantes pour un si petit truc. Mais je dois admettre que j’ai pouffé de rire en voyant les accélérations façon Mario Kart que notre petit planeur de sucre effectue durant la mission de nuit et le bruitage qui va avec.Bref, cette vidéo est très encourageante et la voix du narrateur de documentaire à l’air de bien fonctionner, ça va être drôle. Drôle, mais tendu.