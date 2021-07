Rescue Operations Simulator, le nouveau jeu annoncé de Crimson Lion

Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 11:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Devenez un hero pour sauver la plèbe (ou pas).

Dans, vous ferez face à de vraies catastrophes aux côtés de votre équipe et d'un fidèle chien de sauvetage. Vous deviendrez le chef de l'équipe USAR (Urban Search and Rescue) et risquerez votre vie pour en sauver d'autres.Soyez prêt à devoir faire des choix difficiles, planifier des opérations d'urgence, utiliser de l'équipement lourd et à diriger votre équipe d'une main de fer dans un environnement en constante évolution.