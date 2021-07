Publié le Mardi 27 juillet 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Le Brocciu

Voici le top des ventes en France pour la semaine du 19 au 25 juillet 2021 :

Sur PlayStation 5 :

F1 2021 Ratchet & Clank Rift Apart Spider Man : Miles Morales

Sur XBox Series :

Sur PlayStation 4 :

F1 2021 Fifa 21 GTA V : Edition premium

Sur XBox One :

Fifa 21 Fifa 20 GTA V : Edition premium

Sur Nintendo Switch :

Sur Nintendo 3DS :

Animal Crossing : New Leaf - Welcome Amiibo - Selects Luigi's Mansion 2 - Selects Luigi's Mansion

Sur PC :

F1 2021 Les Sims 4 : Édition Standard Farming Simulator 19

Cette semaine comme toutes les semaines, nous vous dévoilons le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s'agit de la 24ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l'illustre avec un fromage. Il s'agit cette fois-ci du, le fromage d'Astérix en Corse. C'est un fromage à base de lactosérum de brebis ou de chèvre corse à pâte fraîche mais parfois affinée. Les Corses le considèrent comme leur fromage national et Emile Bergerat écrivait déjà à la fin du 19ème "Qui n'en a pas goûté ne connait pas l'île."Cette fois-ci, le top est très secoué par la sortie des jeuxqui mettent sacrément le turbo.