(TEST) Monster Hunter Stories 2 (PC, Switch)

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 12:35:00 par Marion Bétremieux

Encore un Pokémon-like ?

Après cette montagne de news, on clôture la matinée avec un test tout frais.Un test tout particulier aussi, car Arthur a misà rude épreuve.Le nouvel arrivant de la famille Monster Hunter est arrivé et on a eu le plaisir d'y jouer sur PC.Si Capcom est notamment connu pour ses jeux de combat et de zombies, n'oublions pas qu'il est également réputé pour cette saga devenue emblématique. La preuve : c'est le jeu favori d'Inès !Si on dit trop souvent que Pokémon est LE jeu de combats de monstres, Monster Hunter est son rival qui attend le moment opportun pour surgir de l'ombre et montrer ce qu'est un véritable affrontement de monstres.En bref, allez lire le test. Ca vaut vraiment le coup.