- Le second personnage jouable de King's Bounty II

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

La magicienne débarque







Le deuxième des trois personnages jouables deest dévoilé et il s'agit d'une femme ! La nouvelle bande-annonce d'aujourd'hui présente Katharine, une mage humaine qui préfère le pouvoir des mots, de l'intrigue et de la magie plutôt que la confrontation directe avec l'ennemi.Katharine est issue d'une longue lignée de nobles comtes de Rigern, les dirigeants de la région montagneuse accidentée de Nostria. Elle a passé plus de 20 ans dans les ruines du dragon et les restes de l'antique Antis, à la recherche de connaissances arcaniques et de magie. Cependant, lorsque Katharine cesse de recevoir ses financements pour ses expéditions et ses recherches mystiques, elle découvre que son neveu, Maurice, a repris son comté. Elle se rend à l'Assemblée Universelle afin d'exiger auprès du roi justice et de regagner son pouvoir...King's Bounty II sera disponiblesur Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC.