- Snake Eyes dévoile une nouvelle vidéo et une affiche

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 11:35:00 par Julia Bourdin

Des ninjas et des explosions

Robert Schwentke prend les commandes de la réalisation pour le blockbuster action queveut être.Pour résumer, Snake Eyes (Henry Golding), un homme courageux et solitaire, est accueilli au sein du très ancien clan japonais des Arashikage, après avoir sauvé la vie de leur héritier. Le clan fait de lui un grand guerrier, tout en lui offrant ce dont il rêvait depuis longtemps : un foyer. Mais certains secrets de son passé refont surface et Snake Eyes, s’il veut garder la confiance de ceux qui sont désormais ses proches, va devoir mettre à l’épreuve son honneur et sa fidélité au clan…La vidéo exclusive est une interview de plusieurs acteurs et de l’auteur du comics dont est tiré le film et parle de la relation qu’entretiennent les personnages centraux que sont Snake Eyes et Storm Shadow…Je pense que ce film, s’il ne sera surement pas le film de l’année, sera parfait pour cette fin d’été, pour aller se rafraichir dans une salle de cinéma avec quelques potes, sa sortie étant prévue