Xuan Yuan Sword 7 dévoile du gameplay

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le RPG de l'empire du milieu







est un RPG d’action proposant des combats en temps réel, des graphismes en 3D, accompagnés de cinématiques. Le jeu célèbre les paysages, la civilisation et la culture de la Chine ancienne, imprégnés du mystère de ses propres légendes, tout en proposant des conceptions technologiques.Vous incarnez Taishi Zhao, jeune homme armé de son épée, qui se bat pour protéger sa famille et découvrir la vérité sur un fléau qui menace toute la Chine. Fortement ancré dans l’histoire et la mythologie chinoises, Xuan Yuan Sword 7 se déroule dans un royaume fantastique et chaotique sous le règne d’une nouvelle dynastie Xin.Ce nouvel opus de la série permettra aux joueurs de suivre les aventures de Taishi Zhao et de participer à des combats dynamiques en temps réel qui feront de Xuan Yuan Sword 7 un point d'entrée idéal pour les nouveaux joueurs.Dans ce nouveau trailer, vous découvrirez quelques énigmes et mini-jeux auxquels vous pourrez prendre part. Parmi eux, se trouve un jeu d’échecs unique : le Zhuolu Chess.Le dernier opus de la légendaire série RPG chinoise prévoit son arrivée sur PlayStation 4 et consoles Xbox One en France pour le début de l'automne.