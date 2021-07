Lost in Random disponible à partir du 10 septembre !

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 10:20:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un pari gagnant ?







est un jeu d’action/aventure à l'aspect féerique et gothique qui sortira leGouverné par une reine maléfique, le royaume d’Aléa est divisé en 6 régions sinistres où la vie est dictée par un terrible dé noir. Vous incarnez Paire et arpentez les chemins du mystérieux royaume d’Aléa. Faites des rencontres imprévisibles et accomplissez des quêtes périlleuses pour sauver Impaire, votre sœur, des griffes de la sinistre souveraine. Aux côtés de Décisse, un étrange dé vivant, découvrez les secrets d’une histoire particulière au message moderne : le hasard n’est pas à craindre, mais doit être accepté et exploité pour en tirer le maximum.Découvrez Lost in Random et son système de combat unique qui mélange batailles de dés explosifs, arrêt du temps stratégique, pouvoirs magiques et capacités diverses dans la bande-annoncePrécommandez Lost in Random, dès aujourd’hui, sur certaines plateformes. Le jeu sera disponible le 10 septembre 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Origin et Steam.