Un trailer de Lost Judgment sur Yagami fait son apparition !

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 10:40:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Holmes ou Gadget ?







Et c'est un tout nouveau trailer pourLost Judgment intituléqui arrive. Vous pourrez ici avoir un aperçu des techniques et gadgets de Yagami que vous utiliserez pour résoudre les enquêtes complexes. Rassemblez des preuves à l’aide de l’amplificateur de son et du détecteur de signaux ou découvrez des indices grâce à l’odorat du chien détective.Des tonnes de gadgets vous attendent !Les précommandes poursont disponibles sur PS5, Xbox Series X|S, PS4 et Xbox One. Le jeu sortira le