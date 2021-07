Apex Legends voit débarquer Emergence, arènes classées et le programme de la 2ème année des Global Series

Publié le Vendredi 23 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Du Lourd







Apex Legends "", la prochaine mise à jour du jeu de tir multijoueur compétitif, sera disponible dans le monde entier à compter du. Un trailer de lancement d'Émergence nous a été offert, permettant d'avoir un aperçu détaillé de la nouvelle Légendeet de l'arme inédite qui va rejoindre l'arsenal du jeu, tous les deux capables de provoquer un chaos sans précédent dans l'arène.Le programme de la 2e année des Global Series d'Apex Legends a également été dévoilé, il va faire suite à une première édition couronnée de succès. Le Championnat ALGS (en abrégé) premier du nom, qui s'est déroulé au mois de juin dernier, a vu des centaines d'équipes parmi les plus réputées au monde s'affronter dans des combats incroyables pour se partager une dotation d'un montant record de 2,5 millions de dollars. Ceci tout en totalisant 3,5 millions d'heures d'audience à travers le monde !Apex Legends: Émergence sera disponible à partir du 3 août 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.