Ventes d’artworks du jeu-vidéo pour l’association les Loisirs Numériques

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Studios français : Assemble

Il y a un an et quelques, aux Pégases, Loisirs Numériques annonçait la création de bourses pour les étudiants dans le jeu vidéo.Aujourd’hui, les studios français, à la demande du SNJV et de l’Académie des Arts et Techniques, se mobilisent pour les financer et lancent. 39 sont mis en vente, en 5 exemplaires chacun, au prix de 90 € (TTC, frais de livraison inclus) en photo perlé, format A2.Et croyez-moi, il y a du beau monde :(Humankind),(Wakfu),(A Plague Tale : Requiem),(Save me Mr Tako),(Tell Me Why),(Twin Mirror),(Shady Part of Me),(Big Helmet Heroes),(Gangstar),(Legend of Keepers),(Blooming Business : Casino),(Double Kick Heroes),(Dead in Vinland),(Chaosbane, Bloodbowl, RiMS),(Across the Groves),(Rakoo’s Adventure),(Curse of the Dead Gods),(Detroit Become Human),(Best Day Ever),(Evoland),(Greedfall),(Haven) et enfin(Inua).Au total, ce n’est pas moins de 23 studios qui participent à l’événement !Une belle mobilisation qu’il faut saluer, et que je salue très personnellement, étant étudiante dans le jeu vidéo. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à aller jeter un œil ici ! En plus, c'est l'occasion de découvrir plein de petits studios bien de chez nous.