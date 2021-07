Overwatch : Les jeux d’été 2021 sont là

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

Mettez vos plus beaux maillots de bain, le Lucioball est de retour !

Blizzard Entertainment annonce aujourd'hui l'arrivée desdans Overwatch sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.Grâce au crossplay, disponible depuis peu, les joueurs vont pouvoir rejoindre leurs amis et participer aux modes Lúcioball et Lúcioball Remix, peu importe la plateforme sur laquelle ils jouent. Vous pouvez retourner marquer des buts dans des parties de foot à la sauce Overwatch.De nouveaux objets ornementaux seront disponibles jusqu'au 10 août.De nouveaux skins légendaires font leur apparition : Mei Crème Glacée, Symmetra Sirène, Ashe Piscine, Sigma Plongeur et Orisa Arbitre (vous pouvez tous les voir dans la bande-annonce).Un nouveau modèle épique sera disponible chaque semaine : Winston Roi des Océans, Pharah Coucher de Soleil et Hanzo Nihon.