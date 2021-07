Saint Kotar, jeu d’horreur psychologique et d’aventure, sort en octobre

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Toujours prendre un crucifix, on ne sait jamais…

Annoncé par SOEDESCO et développé par Red Martyr Entertainement,est un point’n’click prévu ensur PC.Vous incarnez Benedek et Nikolay. Ces deux hommes de Dieu, hantés, partent à la recherche d’une femme disparue dans une vieille ville rurale. Celle-ci est frappée d’une série de meurtres macabres et d’étranges phénomènes, apparemment reliés à des rituels occultes impliquant sorcellerie et forces démoniaques.Vous pourrez interchanger entre les deux personnages et leurs histoires ainsi que leurs actions influeront sur le dénouement et les autres personnages.Bref, un point’n’click horreur, ça a l’air sympa. Il nous reste encore quelque temps à attendre avant de pouvoir se faire un avis alors on se quitte sur la bande-annonce !