Pokemon Unite dès maintenant sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 22 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Attrapez-les tous !

Dans, les joueurs s’affronteront lors de combats en équipe à 5 contre 5. Ils devront coopérer avec les autres pour capturer des Pokémon sauvages, monter leur niveau pour les faire évoluer et vaincre ceux de leurs adversaires.Tout ceci en marquant le plus de points pendant le temps imparti !Le jeu débarquera ensur appareils mobiles. Les versions Nintendo Switch et appareils mobiles seront compatibles, permettant ainsi aux joueurs et joueuses des deux plateformes de combattre ensemble. Vous aurez également accès à vos données de jeu depuis n'importe quel appareil en vous connectant avec votre compte Nintendo ou votre compte au Club des Dresseurs Pokémon.Enfin, la sortie de Pokémon UNITE sur Nintendo Switch marque également le début de la toute première saison du jeu "Bienvenue à Æos". Le battle pass saisonnier contiendra de nombreuses récompenses comme de la monnaie du jeu ou encore des Holowear (Holo-costumes). Remplissez des missions quotidiennes et hebdomadaires tout au long de la saison pour augmenter le niveau de votre battle pass et obtenir les récompenses.Si vous vous procurez le Pass premium, vous pourrez obtenir encore plus de récompenses, comme le Holowear Hip-Hop Style pour Pikachu ou le Captain Style pour Pyrobut.