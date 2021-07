(TEST) Leisure Suit Larry Wet Dreams Dry Twice (PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 13:00:00 par Marion Bétremieux

L'île au sperme

Pour le test du jour, je vais tenter d'être aussi objectif que possible...Je déteste l'humour macho, même si je consens que c'est de l'humour et que parfois, ça peut faire glousser. Mais... J'ai du mal.Alors, corriger le test de, c'était vraiment pas mon kiff. Déjà, qu'est-ce que c'est que ce nom à rallonge ! Enfin bref, il y a un public, il y a un marché, y a un budget, du coup y a un jeu et donc un test à faire. Ca a même ravi certains membres de la rédaction de jouer à ce volet de Leisure Suit Larry.En gros, pour citer le test : "C’est un jeu qui se destine aux joueurs amateurs d’humour gras et lourd, mais écrit avec subtilité. Macho dans l’âme, Larry sort des répliques parfois totalement connes, génialement connes, voire d’une stupidité sans borne, mais toujours avec bienveillance."Allez lire le test, il vous en dira bien plus sur le jeu que moi, surtout si vous appréciez la série.Sérieusement, c'est quoi ce nom...