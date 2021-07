(TEST) HyperX Alloy Origins, un clavier gaming simple et efficace

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Et solide en plus, même si vous tapez des gens avec

Aaa, après ce dernier article corsé comme un café noir de machine au bureau qu'on a édulcoré avec de l'eau calcaire, on se retrouve pour un test sur le tout nouveau clavier gaming HyperX. Son petit nom ?Simple, efficace et surtout résistant, il vous permettra de taper nerveusement sur ses touches lors d'une partie tendue sur League of Legends ou Fortnite. La preuve, il a permis à Cedric d'écrire l'article précédent et il a tenu le choc. En bref, c'est du costaud.Vous pourrez même faire discothèque avec ses lumières intégrées, ou vous la jouer hackerman, c'est au choix.Laissez vous tenter et allez lire l'article, vous ne serez pas déçus.