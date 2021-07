Mini Motorways dès maintenant sur Steam

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 11:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Après mobile, c'est sur PC et bientôt sur console

, est un jeu de simulation, de stratégie sur la conception des routes des villes du monde entier.Voyagez vers 11 cartes inspirées de villes emblématiques. Passez de Tokyo à Los Angeles, ou aventurez-vous dans deux nouvelles villes célèbres : Dubaï et Mexico. Dessinez des routes pour les conducteurs et construisez une métropole dont vous pourrez être fier. Utilisez des améliorations telles que des autoroutes, des tunnels, des ponts et les tout nouveaux ronds-points pour connecter les résidents à leurs destinations.Qu'il s'agisse de relever des défis, de tester des stratégies ou de construire des villes magnifiquement efficaces, Mini Motorways réalise cela en utilisant un langage visuel facile à comprendre et des systèmes intuitifs pour tisser une expérience dont la difficulté augmentera progressivement.Les défis quotidiens et hebdomadaires comportent des modificateurs sur les différentes cartes qui modifient les règles, chacun nécessitant sa propre solution créative.Le jeu est maintenant sur Steam avec ses cartes colorées et met les joueurs au défi de répondre aux exigences de leurs mégalopoles. La sortie simultanée de la mise à jour Apple Arcade Round Trip proposera du nouveau contenu, deux nouvelles cartes et des ronds-points. Une sortie Nintendo Switch arrivera au premier trimestre de 2022.