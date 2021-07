One Piece : Trois films de retour en salle pour un marathon

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

328 minutes avec l’équipage au chapeau de paille

Ce jeudi 22 juillet et vendredi 23 juillet, afin de célébrer l’arrivée prochaine du 1000ème épisode de One Piece, la Toei propose un marathon de trois films One Piece dans quelques 130 cinémas en France, Belgique et au Luxembourg.Les heureux élus sont One Piece Film Z (2013), One Piece Film Gold (2016) et One Piece Stampede (2019). De plus, les 1000 premiers à se procurer le pass marathon gagneront le poster de l’événement. Je connais des fans qui vont être ravis. Le pass marathon est affiché à 18 € et à 15 € en tarif réduit.Plus d'infos ici Z, un ancien amiral de la Marine, débarque avec son équipage sur une île du Nouveau Monde.Le but de leur voyage : dérober un minerai renfermant une énergie phénoménale capable de rivaliser avec la puissance des armes antiques. Mais Z et ses acolytes ont un autre objectif : l’extermination totale des pirates de toutes les mers du monde.Alors qu’il navigue dans les eaux du Nouveau Monde, l’équipage de Chapeau de paille va croiser la route du terrible Z. Mais ce n’est pas le seul danger que vont devoir affronter Luffy et ses compagnons : leur vieil ennemi Aokiji et la Marine sont également sur leurs traces.Dans sa quête du One Piece, l’équipage de Chapeau de Paille arrive sur Grantesoro, capitale mondiale du divertissement, où les hommes fortunés viennent jouer au casino et assister aux spectacles les plus grandioses. Grantesoro est un sanctuaire imprenable contrôlé par l’Empereur de l’Or, Gild Tesoro. Même la Marine ne peut y intervenir. Mais Luffy et ses compagnons vont vite découvrir l’effrayante face cachée de cette ville et devront risquer leurs vies pour tenter de s’en échapper.Luffy et son équipage s’apprêtent à participer au plus grand rassemblement des pirates du monde entier : Le Pirate Fest, organisé par le machiavélique Buena Festa. Les Pirates, les grands corsaires, la Marine et même l’Armée Révolutionnaire s’y retrouvent pour tenter de découvrir le trésor si convoité de Gold Roger. Mais pour cela, ils vont devoir combattre un ancien membre de l’équipage de Roger, Douglas Bullet, aussi appelé « l’héritier du démon ». Au cours de cet affrontement qui s’annonce hors du commun, les pires dangers attendent les membres de l’équipage de Chapeau de paille et d’étonnantes alliances pourraient voir le jour…