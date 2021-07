Cris Tales disponible dès à présent !

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 10:50:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Quel futur allez-vous créer ?

est un jeu où le passé, le présent et le futur sont réunis sur un seul écran.Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace. Elle doit faire usage de son pouvoir en façonnant des périodes temporelles variées, tout en rassemblant des alliés qui l'aideront dans sa quête. Les joueurs doivent donc utiliser l'étonnante capacité de Crisbell pour passer d'une période à l'autre pour aider les citoyens des royaumes de Crystallis et attaquer les ennemis par surprise.Le JRPG Cris Tales est disponible dès maintenant sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Séries X/S et Stadia