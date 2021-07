Greak : Memories of Azur arrive aujourd’hui sur Switch et bientôt sur les autres plateformes

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

La trinité Voleur, Mage, Guerrier est là

Le jeu, édité par Team 17 et développé par Navegante Entertainement, est un jeu d’aventure plateforme dans lequel vous allez incarner trois frères, Greak, Adara et Raydel, qui essaient d’échapper à l’invasion de leur foyer.Chaque membre de la fratrie a des capacités uniques qui nous aiderons durant le voyage : Greak est agile et peut passer dans des endroits étroits, Adara manie les arcanes et crée des effets dévastateurs tandis que Raydel est doué au combat et a de l’équipement martial. Le joueur devra interchanger entre les trois pour survivre et avancer au mieux dans le monde d’Azur qui promet d’être aussi beau que dangereux.Le jeu est donc disponible digitalement sur Switch etsur Steam, Xbox Series et PS5 au prix de 19,99 €. Des versions physiques arriveront également pour les consoles.Etant donné que j’aime bien ce genre de jeu, j’y jetterai peut-être un coup d’œil à sa sortie sur PC !