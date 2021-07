Agatha Christie â€“ Hercule Poirot : The first cases dÃ©voile une premiÃ¨re bande-annonce

Publié le Mercredi 21 juillet 2021 à 09:40:00 par Julia Bourdin

Les petites cellules grises sont de retour

Développé par Microids,est un jeu d’aventure et d’enquête dans lequel nous incarnerons Hercule Poirot alors qu’il est encore jeune (mais déjà chauve) et qu’il lui reste tout à prouver.Au début de sa carrière de détective, Hercule Poirot est invité à une réception par l'influente famille Van den Bosch, à l’occasion de l’annonce des fiançailles de leur fille. Mais les tensions entre les invités s’animent lorsqu’une qu’une tempête de neige s'abat sur la ville, emprisonnant à l’intérieur toutes les personnes présentes dans le manoir. Un meurtre est bientôt découvert… Poirot, au bon endroit au bon moment, se lance alors dans une nouvelle enquête. Mais quels secrets allons-nous découvrir dans cette mystérieuse demeure ?La bande-annonce nous en dévoile un peu plus sur le gameplay et nos possibilités : il faudra interroger les suspects et relever le moindre comportement étrange pour établir rivalités et mobiles, mettre en pratique vos talents de déduction et connecter les faits dans une carte mentale (un peu comme dans Sherlock Holmes : The Devil’s Daughter) mais aussi dévoiler les différents mystères du manoir qui ne se limitent pas au meurtre.Bref, j’ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, j’adore les jeux d’enquêtes et surtout, j’adore Agatha Christie et en particulier son Hercule Poirot. C’est l’une des écrivaines qui m’a fait aimer les enquêtes policières et j’espère que ce jeu qui sortirasur Steam, PS4, Xbox One et Switch et sera compatible avec les Xbox Series et la PS5, lui fera honneur.