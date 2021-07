Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Problème technique

Compagnon de l'aventure croquis, bienvenue,



Aujourd'hui, j'ai eu la malheureuse expérience d'assister à une maintenance Wacom et je me voyais donc contraint de retrousser mes manches et de ressortir mes nombreux marqueurs à alcool pour produire le dessin du jour.



En soit, l'expérience n'est pas désagréable. L'odeur des feutres, des crayons et du papier m'est douce et familière et je vous avouerais que j'aimerais consacrer plus de temps au média traditionnel. Hélas, le devoir m'appelle...





Allez, à demain et cette fois-ci en pixel colorés.