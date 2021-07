Transformers : La Guerre pour Cybertron - Le royaume en première mondiale le 29 juillet sur Netflix

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 11:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Préparez le pop corn !







Le chapitre final tant attendu sera diffusé en première mondiale sur Netflix leAprès s'être écrasés sur Terre, les Autobots et les Decepticons sont confrontés à deux factions rivales cybertroniennes provenant d'un futur que leur conflit a accidentellement créé.Désormais, les Autobots devront faire équipe avec les Maximals pour lutter contre les Decepticons, alliés aux Predacons dans une course pour retrouver l'All Spark. Cependant, les Predacons contrôlent le Disque d'Or, un artefact mystérieux intimement lié à Mégatron, et qui donne à ce dernier un avantage considérable sur son ennemi Optimus Prime.Quelle faction remportera l'ultime bataille qui scellera le destin de Cybertron ?Ce troisième volet intitulé Le Royaume, viendra clore (en beauté ?) la trilogie War for Cybertron qui revient aux origines de l'univers Transformers, avec un style graphique qui ravira les fans de la première heure et exprime le monde sombre dans lequel évoluent les robots.