Bishoujo Battle Mahjong Solitaire sort bientôt sur consoles !

Publié le Mardi 20 juillet 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Assembler des tuiles, c’est bien. Avec de jolies filles, c’est mieux !

Eastasiasoft et ZOO Corporation nous annoncent que Bishoujo Battle Mahjong Solitaire (c’est long à écrire) sera leur prochaine sortie console. En effet, le jeu sortira sur PS4, PS5 et Nintendo Switch le 22 juillet en Amérique du Nord, Europe et Australie et le 29 juillet en Asie et au Japon.Le jeu contient notamment 10 personnages, des gonzesses avec des flingues, de l’univers de jeu de stratégie de mechas populaire au Japon « Rick G Earth ». Le jeu veut offrir une expérience casual et de la rejouabilité basée sur le Mahjong en solo. Tous les 3 niveaux, de nouveaux vêtements et accessoires seront débloqués pour les personnages du jeu et pourront être vu dans le mode Dressing… Je crains le pire.Le jeu sera disponible en version digitale en prix de 5,99 € et une remise de 20% pour le lancement sera disponible sur le e-shop. Si vous aimez le Mahjong et les filles d’anime, on ne vous juge pas (ou du moins juste un peu), mais ce jeu est peut-être fait pour vous.