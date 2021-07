Pause croquis de Marion

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

C'est parti pour ressortir les figurines

La longueur de cet article commence à prouver à quel point je perds mes moyens quand il s'agit de discuter avec enthousiasme de mes centres d'intérêts, je vais donc m'arrêter là.



On se retrouve réellement demain pour un nouveau volet de l'aventure croquis.

Client du café Croquis, puis-je prendre votre commande ?Techniquement, je ne suis pas là aujourd'hui, mais je vous contacte depuis l'au-delà pour vous parler de quelque chose d'important. Enfin, plutôt quelque chose d'important pour moi : Wakfu.Ma première expérience avec les productions Ankama était mon cousin qui tentait tant bien que mal d'expliquer comment jouer à Dofus et... disons que j'avais 7 ans, et à 7 ans, on comprend pas grand-chose.Ensuite, la série est sortie. Et mama mia, je pourrais en parler pendant des heures, des jours et des mois. C'est à cette époque que j'ai d'ailleurs collectionné les Dofus Mag et, plus tard, les Wakfu Mag et, à partir de ce moment, j'ai commencé à dessiner ! Autant dire que ça m'a beaucoup influencé et qu'encore aujourd'hui, je rêve de bosser aux studios Ankama.En tout cas, si jamais quelqu'un revend ses comics Maskemane, je suis preneuse à 100% (j'ai toute la collection sur Remington et encore maintenant, je la lis et relis avec grand plaisir).Et enfin, le MMORPPG (ou Meuporg, comme on a pu l'entendre par le passé) Wakfu, MMO dont on a parlé par pur hasard avec Julia ! C'est à la suite du sous-titre de l'article sur Dice Legacy qu'on a eu l'agréable surprise de partager nos préférences sur nos classes préférées.Et par la même occasion... Julia aime quelque chose ! Je vous avoue, moi-aussi, j'étais sous le choc.