- Dice Legacy, le rogue-like mêlant survie et construction de villes, annonce une date de sortie

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

N’est pas Ecaflip qui veut

Ravenscourt et DESTINYbit nous annoncent quesortira lesur GoG, Steam, Epic et Nintendo Switch.Dans ce jeu, les dés sont tout. Ils représentent votre main d’œuvre et donc les actions que vous pouvez faire. Lancer un dé permet, par exemple, de planter ou de récolter. En plus de prendre grand soin de vos dés en les nourrissant et les protégeant de l’hiver (oui oui vos dés), vous devrez explorer, alimenter vos villes, combattre vos ennemis et réunir des ressources alors qu’une mystérieuse menace plane sur vous.Bref, le studio a sorti une nouvelle bande annonce pour ceux qui veulent y jeter un œil et le mélange des genres rogue-like et construction a l’air assez intéressant. Affaire à suivre donc !