- La version physique de l'Atelier du Jeu Vidéo connaît sa date de sortie !

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le jeu de création devient physique !







Disponible sur le Nintendo eShop depuis le 11 juin,arrivera dèsen cartouche. Pour découvrir en détail L'atelier du Jeu Vidéo et son panel coloré de personnages, les Nodons. Une version démo gratuite est disponible en téléchargement sur le Nintendo eShop ainsi qu'une vidéo (que l'on vous donne ci dessous).L'Atelier du Jeu Vidéo vous permettra d'apprendre les concepts fondamentaux de la création vidéoludique grâce aux développeurs de Nintendo, et ceci, même si vous n'avez aucune expérience passée.Découvrez pas à pas comment construire à partir de rien de vrais jeux vidéo. Pour cela, vous devrez placer et relier des "Nodons", créatures colorées. Il en existe des dizaines et chacun est doté d'une fonction exclusive ainsi que d'une personnalité propre.Les concepts de programmation étant représentés de manière amusante, accessible, et visuelle, ce jeu est l'introduction parfaite au monde du développement de jeux. Qu'il s'agisse des leçons ou de la Programmation libre, il est possible, à l'aide d'un seul bouton, de permuter entre l'écran de programmation et celui du jeu. Vous pouvez donc tester vos idées sur le tas afin d'améliorer votre création. (C'est vraiment pratique).Une bonne option pour passer du bon temps tout en apprenant.