- Kakao Games et Cygames annoncent le pré-enregistrement pour World Flipper avant son lancement mondial cet été !

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Et c'est parti







Ceux qui se pré-inscrivent sur le site Web de World Flipper recevront des récompenses en jeu, dont une Arisa 4 étoiles, un puissant personnage pour démarrer dans le jeu, et des "perles stellaires" (monnaie du jeu) si certains paliers de pré-inscriptions sont atteints. Les joueurs peuvent également se pré-inscrire sur l’Apple Store et sur le Google Play Store pour bénéficier d'avantages supplémentaires. Alors à vous de voir !

sera disponible en pré-inscription à partir duWorld Flipper est un jeu mobile d'action RPG avec un gameplay de type "flipper" et des graphismes en 2D de style rétro.Le jeu mélange un gameplay d'action avec des éléments de RPG tels que collecter des ressources, de nouveaux personnages et développer des pouvoirs, des combinaisons quasi-infinies de héros, de capacités, d'unités de soutien, d'armes et d'améliorations créent un éventail éblouissant de tactiques à combiner.En plus du scénario, il y a des événements spéciaux, des défis quotidiens dans les donjons et des combats de boss passionnants, jouables jusqu'à trois joueurs simultanément.