- Dans un trailer SEGA dévoile les mondes de Super Monkey Ball Banana Mania !

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 10:00:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Be monke

Retrouvez AiAi, MeeMee, GonGon, Baby, YanYan et Doctor dansle remake HD qui arrivera sur PC et consoles le 5 octobre 2021.Roulez à travers les magnifiques paysages de Jungle Island afin de sauver vos précieuses bananes ! Rendez-vous dans la Bubbly Washing Machine, ou évoluez dans le labyrinthe du vicieux Dr. Bad-Boon.Ce remaster fidèle à l'avantage de bénéficier d’une histoire assez immersive dans un style très cartoon iconique à la licence et profitez de tout nouveaux personnages jouables ! Ce titre reprendra tous les mondes et toutes les scènes des jeux originaux améliorés grâce à de nouveaux graphismes et du contenu inédit (plus de 300 niveaux !).sortira lesur Nintendo Switch, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One et PC via Steam. De plus, si vous vous procurez une version physique PlayStation 4, vous pourrez jouer à la version PS5 sans coût additionnel dès sa sortie.