Caligula Effect 2 arrivera le 22 octobre !

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Regrets, I have a few...







Regret, une poupée virtuelle, a créé le monde de « Redo » afin de sauver les habitants, accablés par leurs anciens regrets, en les emprisonnant à leur insu dans cette simulation (la psychologie dans le futur...).Mais ce "paradis" est chamboulé par l’apparition d’une idole virtuelle, nommée X, qui réussit à s’immiscer dans ce monde afin de restaurer les souvenirs oubliés du monde réel aux étudiants piégés.Afin de s’échapper de Redo, ces derniers forment le "Go-Home Club", et vont lutter contre Regret et ses tueurs à gages : les "Obbligato Musicians". Découvrez le trailer de gameplay ici.sortira en version physique sur PlayStation 4 et Nintendo Switch leen France.Plongez dans une réalité déformée dans cette aventure écrite par le scénariste Tadashi Satomi et le directeur Takuya Yamanaka, tous deux ayant travaillé sur la franchise Persona ! (La hype est présente !).