Pause croquis de Marion

Publié le Jeudi 15 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Pêche spécialisée

Lecteur de la chronique Pause Croquis, bienvenue.Aujourd'hui, on a eu le plaisir de discuter chasse et pêche entre collègues. Et certains ont des techniques... Aherm, particulières.Entre le célèbre kayak de Cedric, Louis et sa barbarie sans mesure ou encore la fameuse pluie de poissons à coup de grenades, on en a pour tous les goûts !Enfin bref, on se croirait à Dunkerque avec des harengs tombés du ciel. Mais y a que de l'eau qui tombe du ciel tellement il pleut. Tellement que même aller à la pêche n'est plus une étape avant de finir au bistrot.Bon allez, j'y vais. Le serveur m'appelle pour que je récupère les pintes de tout le monde.A tchao bonsoir et à demain !