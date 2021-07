- For Honor : Un nouveau personnage va rejoindre les Samouraïs

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Kyoshin rejoint le champ de bataille

Ubisoft annonce querejoindra la faction des Samouraïs pour marquer le début de la saison 2 de l’année 5 deleLes Kyoshin sont des guerriers légendaires liés aux royaumes spirituels. Leur entraînement spécial leur a permis de maîtriser le maniement du Shikomizue, une lame à une main dissimulée, et son fourreau. Au cours des batailles, leurs pouvoirs célestes pourront être utilisés contre leurs ennemis tandis que leur position spéciale Kaze bloquera les attaques entrantes et leur permettra de riposter rapidement.Pour l’obtenir, vous pourrez acheter un pack sur les boutiques en ligne des consoles pourcontenant Kyoshin, un ornement exclusif, une tenue d’Elite, 3 caisses et 7 jours de statut Champion. Vous pourrez également le débloquer pour 15 000 unités d’Acier à partir du 15 août.D’ailleurs jusqu’au 19 juillet, les joueurs peuvent découvrir le contenu standard du jeu gratuitement sur Xbox et PS à savoir le mode Histoire, les modes multijoueurs, 12 héros et 30 cartes. Ils pourront conserver les 12 héros et leur progression s’ils achètent le jeu selon Ubisoft.Bref, de quoi amuser tous les otakus parmi vous !