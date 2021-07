AWAY : The Survival Series sortira également sur PS5 cet été

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

Exclusivement sur Nat Geo Wild !

Breaking Walls a révélé que son aventure narrative sur la vie d’un planeur de sucre inspirée par les documentaires animaliers sortira sur PlayStation 5 en fin d’été. Cela s’ajoute aux versions PC, Xbox One et PS4 qui doivent sortir simultanément…Dansvous serez le héros de votre documentaire dans lequel vous devrez planer à travers la forêt, éviter les prédateurs et chasser vos proies tandis qu’un narrateur décrit vos mouvements.L’histoire vous invite dans une quête pour sauver votre famille qui vous conduira à explorer la jungle très dense et les ruines d’une civilisation humaine disparue. Il vous faudra alors résoudre des puzzles environnementaux en naviguant entre les arbres en plus d’assurer votre survie.De plus, certaines séquences vous permettront de jouer d’autres animaux que le planeur de sucre comme des lézards et des crabes.Enfin en plus de tout ça, Breaking Walls vient juste de révéler un mode photo. Il promet d’être assez élaboré et de vous permettre d’immobiliser le planeur de sucre à tout moment tout en déplaçant la caméra pour obtenir la meilleure photo possible. Vous pourrez également régler la profondeur de champ et ajouter des filtres. Les amateurs vont probablement adorer bidouiller avec !En conclusion, cette aventure un peu étrange a l’air très très cool. J’ai bien hâte de voir ce que cela va donner étant une habituée des documentaires animaliers… En plus, les planneurs de sucre c’est trop mignon.