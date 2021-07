Crown, jeu de stratégie au tour par tour, est disponible à l’ajout sur votre liste de souhaits Steam

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 10:50:00 par Julia Bourdin

Souhaitons-lui bonne chance !

Il est dès à présent possible de mettre Crown, développé par Tilting Games, dans votre liste de souhait sur Steam . Le jeu est attendu pour le troisième semestre de 2022.Il s’agit d’un jeu dans un monde de fantasy, Valentia, où il vous faudra assembler une équipe à l’aide des membres de cinq factions différentes pour survivre et prospérer. Vous devrez alors l’adapter au fur et à mesure à la sélection et à la stratégie de votre adversaire…Bref, il nous reste un petit bout de temps avant de pouvoir profiter du jeu complet mais en attendant, si le jeu vous intéresse, vous pouvez télécharger la démo depuis Steam. Une nouvelle mise-à-jour ajoutera bientôt personnages et skins…