The Cruel King and the Great Hero, le nouveau jeu de NIS America est annoncé !

Publié le Lundi 19 juillet 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Il tait une fois...

Un héros affronta autrefois un terrifiant dragon appelé Cruel King et sortit victorieux de son combat . Cependant, au lieu de lui donner le coup de grâce, il décida de couper l’une de ses cornes, déclarant ainsi : « Il te faudra expier tes péchés ! ». Les jours suivants cet événement, le héros resta au chevet du dragon pendant sa convalescence. Cet évènement enterra la hache de guerre et les deux devinrent amis proches.Bien des années plus tard, le héros succomba à une blessure fatale, laissant pour orpheline son unique fille, Yuu. Il demanda à son ami sur son lit de mort d’élever sa fille pour qu’elle devienne à son tour une grande héroïne.Cruel King veille depuis ce jour sur Yuu dans ses nombreuses aventures afin qu’elle devienne une grande héroïne. Cependant, ces moments idylliques ne dureront pas éternellement, car la vérité sur le passé de Cruel King refait peu à peu surface, dirigeant notre duo vers de nouvelles épreuves…sortira suretendans une édition physique spéciale intitulée la "Storybook Edition" qui contiendra : Le jeu The Cruel King and the Great Hero sur PlayStation 4 ou Nintendo Switch, l’artbook "Adventures of the Great Hero" relié avec une couverture rigide, la bande-son numérique "Scores of Bravery" et la peluche "Great Hero" de 15 cm, le tout dans une boîte collector.