Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Le retour de la faune nocturne

Ah, tiens, on est vendredi !

Je vous retrouve lundi pour une autre pause croquis :D



Cher enthousiaste artistique,Les chauves-souris sont revenues au bureau... Non, en fait, c'est Yassine. Yassine a un maléfice : si on lui envoie du travail la veille, vous pouvez être sûr qu'il va se transformer en créature nocturne assoiffée de sang. Mais sans être assoiffé, c'est un peu un softie comme les vampires de What We Do in the Shadows.En attendant, mon cher collègue surnaturel a réussi à me sortir l'intégrale de son travail avant même que j'ai fini mon thé et je vous avoue que c'est très pratique pour bosser.Je vais essayer de récupérer les dossiers sans le réveiller.Priez pour moi.