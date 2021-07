Plus d’infos sur SUPER ROBOT WARS 30

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Il y en a qui aiment les voitures, il y en a qui aiment les mechas...

Édition standard ;

Édition Deluxe comprenant le jeu, le Season Pass et un pack de missions bonus ;

Édition Ultimate comprenant le jeu, le Season Pass, un pack de missions bonus et le pack Premium Sound & Data.

Bandai Namco Entertainment Europe a annoncé, leur nouveau RPG tactique réunissant des personnages et des robots d'une variété d'anime mecha, unis pour combattre leurs ennemis communs. Les joueurs auront la possibilité d’améliorer leurs pilotes et mechas pour les envoyer dans des combats qui se veulent explosifs.5 nouvelles franchises de robots, dont j’ignorais l’existence, arrivent dans la série SUPER ROBOT WARS à savoir The King of Kings : GaoGaiGar VS Betterman, The Brave Police J-Decker, Majestic Prince Knight's & Magic, Mazinkaiser (INFINITISM), SSSS.GRIDMAN, pour un total de plus de 20 séries représentées dans le jeu qui comprend, par exemple, Gundam ou Code Geass.SUPER ROBOT WARS 30 sera disponible sur PC via Steam à partir duet est désormais disponible en précommande avec trois éditions :Pour toute précommande, les joueurs recevront, d’après Bandai, également 2 missions et 4 packs supplémentaires. Plus de détails sur le contenu du Season Pass seront bientôt disponibles.En attendant, si vous aimez les mechas de tout votre cœur, c’est le moment de foncer et sinon, si vous êtes comme moi, et bien ce n’est peut-être pas le jeu de vos rêves, mais attendons de voir le gameplay.