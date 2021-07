- The Legend of Zelda : Skyward Sword HD débarque sur Switch !

Publié le Vendredi 16 juillet 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Se faire lécher la joue par le méchant en HD

sort aujourd’hui sur Switch pour, ce qui est plutôt cher pour un remake...Link a toujours vécu sur une île flottant au-dessus des nuages avec Zelda et les autres élèves de l’école de Chevalerie. Mais un jour, Zelda est emportée par un terrible tourbillon noir et la légende se met en marche… Il lui faudra alors, pour retrouver son amie d’enfance, explorer la terre sous les nuages et ses dangers dont seules les légendes subsistent sur les îles.Je ne vous le cache pas, c’est mon Zelda préféré. Ses décors, son exploration, son histoire, ses donjons et surtout ses musiques… Encore aujourd’hui, je le refais avec plaisir, et même si, ne possédant pas de Switch, je ne jouerais probablement pas à la version HD, je suis contente qu’il ait une deuxième chance. Attention cependant au motion control qui était pour moi le principal souci de la première version, j’espère que Nintendo a pu l’améliorer un peu. Sinon, il vous reste la manette.